Народните представители от групата на "Възраждане" Петър Петров и Георги Хрисимиров внесоха в Конституционния съд конституционна жалба за установяване на противоконституционност на изменението на чл. 8 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, предаде репортер на "Фокус". 

"Атакуваме обнародваният законопроект, с което се промени начинът на избор на председателя на ДАНС, пред Конституционния съд. Считаме, че противоречи на основния закон на КС", каза депутатът от "Възраждане" Петър Петров. 

Петров обяви, че са събрали общо 59 подписа от народни представители. За внасяне на искане до КС са необходими 48 подписа. 

"Благодарим на тримата депутати от "Продължаваме Промяната, които подписаха, както и на 13-те депутати от АПС и цялата ПГ на "Величие", допълни той. 

"Възраждане" изготвят още три искания до Конституционния съд. 

"Фокус" припомня, че по-рано днес депутатите преодоляха двата закона, върху които президентът Румен Радев наложи вето - за Държавна агенция "Разузнаване" и в закона за специалните разузнавателни средства.