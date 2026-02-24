"Възраждане" ще гласува против ветото на президента върху промените в Изборния кодекс
©
Припомняме, че днес народните представители от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси разглеждат ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
Петров подчерта, че мотивът им остава същия, а именно ограничаване на контролирания вот в Турция.
Още по темата
/
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:12
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:40
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:39
Киселова за смяната на областните управители: Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:37
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания и работата на ЦИК
23.02
ЕК отговори на ЦИК: На Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
23.02
Още от категорията
/
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
23.02
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
23.02
Доц. Ножаров: Отваря се ножица между темпа на растеж на БВП и този на производителността на труда
23.02
Министър Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на Министерството на здравеопазването
23.02
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.