"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
"Това е нарушение на правилника. В едномесечен срок НС трябва да стартира процедура по избор на ръководствата на ДАНС, ДАР и ДАТО. Заедно с това с откриването на процедурата се прекратяват правомощията на сегашните ръководители на тези служби за сигурност", каза още Петров.
"Тези промени въобще не трябваше да бъдат разглеждани в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, защото освен, че не са в предмета на законопроекта, трябваше да бъдат разгледани в Комисия за контрол над службите", допълни той.
Депутатът отново отбеляза, че така се нарушава правилника, като целта е да бъдат овладени службите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС - НН.
По думите му, се очаква следващата седмица да бъдат разгледани промени, които да принудят НС да сменят ръководствата на ДАР, ДАНС и ДАТО.
"От "Възраждане" ще оспорваме тези промени пред Конституционен съд с уговорката, че той не се произнася по процедурни въпроси, защото това е опасно за обществената сигурност", заяви депутатът.
