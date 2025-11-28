Сподели close
Вчера на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в законопроект, предвиждащ промени в Закона за МВР, който е внесен на 30 юни и залежаваше в деловодството на НС, ДПС - НН спешно внесе промени в други закони с различен предмет между първо и второ гласуване. Това каза пред журналисти в Народното събрание депутатът от "Възраждане" Петър Петров, предаде репортер на "Фокус".

"Това е нарушение на правилника. В едномесечен срок НС трябва да стартира процедура по избор на ръководствата на ДАНС, ДАР и ДАТО. Заедно с това с откриването на процедурата се прекратяват правомощията на сегашните ръководители на тези служби за сигурност", каза още Петров.

"Тези промени въобще не трябваше да бъдат разглеждани в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, защото освен, че не са в предмета на законопроекта, трябваше да бъдат разгледани в Комисия за контрол над службите", допълни той.

Депутатът отново отбеляза, че така се нарушава правилника, като целта е да бъдат овладени службите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС - НН.

По думите му, се очаква следващата седмица да бъдат разгледани промени, които да принудят НС да сменят ръководствата на ДАР, ДАНС и ДАТО.

"От "Възраждане" ще оспорваме тези промени пред Конституционен съд с уговорката, че той не се произнася по процедурни въпроси, защото това е опасно за обществената сигурност", заяви депутатът.