Възстановено е осветлението в тунел "Благоевград" на АМ "Струма" в посока Кулата.
ФОКУС припомня, че от Пътната агенция съобщиха по-рано.
Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел "Благоевград“ при км 98 на АМ "Струма" в посока Кулата.
Осветлението на съоръжението не работи. Екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването.
