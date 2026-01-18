Сподели close
Възстановена е системата за плащане на "Гражданска отговорност". Това съобщиха от МВР за ФОКУС.

Системата на МВР е била възстановена към 17:30 ч. днес, като вече работи и могат да се издават застраховки "Гражданска отговорност", информират още от полицията.

Припомяме, че по-рано днес имаше срив в системата, което спря издаването на застраховки.