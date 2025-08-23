Едноместна ветроходна яхта се обърна край Северния плаж в Бургас, научи "“ от свои източници.Сигналът е подаден от сърфист, който забелязал обърнатата яхта и капитана, бедстващ до нея. Незабавно е организиран спасителен екип, а заедно с джет инструктора Иван Енчев е проведена акция по спасяването. Първо е изваден капитанът, след това и самата лодка.По първоначални данни капитанът е български гражданин и няма наранявания.