Яница Петкова, политолог: Общественото недоверие и недоволство избуя в доста критичен момент
©
Според нея държавата е далеч от остра политическа криза и разпад на държавността, каквито предупреждения отправят някои политици. "Но при всички положения са турбулентни времена, които касаят преформатиране на властта и нужда от легитимация, за да може да бъде възстановено общественото доверие“, добави Петкова.
Въпреки масовото недоволство, правителството няма да подаде оставка, смята тя. "Това обществено недоверие и недоволство избуя в доста критичен момент – в края на годината, на прага на приемането на еврото. Струва ми се, че правителството ще опита всячески да устои до началото на следващата година и едва ли ще се предприеме ход към подаване на оставка преди края на декември. Може би надеждата е, че общественото недоволство ще затихне, ще се потуши. Исканията за подаване на оставка ще има опити да бъдат неутрализирани или отложени с идеята да се прескочи този трап“, коментира политологът.
На този етап протестът показва много сериозно обществено недоволство и конкретни искания, но не се предлага алтернатива. "Ясни алтернативи все още не са добре артикулирани от организаторите на протеста и от обществото, извън искането за подаване на оставка и избори“, добави Петкова.
Според нея предсрочни избори могат да бъдат от полза за ГЕРБ, но не и в конкретния момент. "Ние сме виждали Борисов да подава много бързо оставка, но по същия начин сме го виждали и да устоява на протестни действия. Бойко Борисов успява да неутрализира и по някакъв начин да прехвърли недоволството върху някой друг – върху политическа партия, която е партньор, върху конкретна политическа фигура, която гори като бушон. Сега обаче е трудно. Много е трудно да бъде отделен от ДПС-НН и Делян Пеевски, тъй като като мандатоносител е подкрепян доста стабилно от политическата партия на Пеевски и обществото все повече ги приема като едно. Тежестта от недоволството към ДПС-НН и към личността, фигурата, политиката и реториката на Пеевски до голяма степен се прехвърля върху ГЕРБ. Едни избори биха могли да бъдат полезни за Борисов, тъй като би могъл да се отдели чисто имиджово от Пеевски. В същото време обаче точно в тези условия и предстоящите промени в страната през януари може да се получи един наказателен вот и обществото да изрази недоволството си през избори“, обясни политологът.
Първият протест срещу управлението е обединил два типа опозиционно настроени граждани. "Както самите политически партии, така и гражданите, които се асоциират или са близки до техните идеи, видяха за пръв път от много време обща цел. Мисля, че това широко недоволство все още е налице. Макар че в момента основните лидери са политически фигури и основните послания идват от една политическа сила, това не значи, че протестните действия са партийни. Напротив, те касаят качеството на демокрация, желанието за легитимна демократична власт в модерна държава, така че излизаме извън ПП-ДБ“, коментира Яница Петкова.
Още по темата
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:06
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
08.12
Още от категорията
/
Кристина Ташева: Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, носи една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже
12:22
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
08:59
След запитване от "Фокус": ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за тях празниците са делници
09.12
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.