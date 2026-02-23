Андрей Янкулов, за да обсъди въпроса за изпълняващ функциите главен прокурор. Според министъра в момента България е в "тежка конституционна криза“, защото Борислав Сарафов не може да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор по силата на закона.
"Към момента положението е, че такъв всъщност няма – защото по силата на закона господин Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор“, заяви пред bTV Янкулов. По думите му проблемът е институционален – прокуратурата не може да функционира правилно, ако не бъде избран легитимен временно изпълняващ длъжността.
Министърът подчерта, че изборът на титуляр е невъзможен при ВСС с изтекъл мандат, но посочи, че определянето на временно изпълняващ функциите е необходим ход, който не може да бъде избегнат.
Пленум или прокурорска колегия: кой трябва да реши?
Според Янкулов именно Пленумът на ВСС трябва да се произнесе, а не само прокурорската колегия, която през 2023 г. определи Сарафов за и.ф. главен прокурор след освобождаването на Иван Гешев.
"Това се случи буквално на следващия ден – изключително бързо, без никакъв дебат“, каза той и припомни, че вече сме близо три години след това решение.
Янкулов обърна внимание и на проблема с "временното“ – при 7-годишен мандат за главен прокурор, почти три години и.ф. според него са абсурдна ситуация. Той припомни, че опитът на предишния министър да оспори избора е бил спрян от ВАС с аргумент за липса на правен интерес.
По искането на бившия правосъден министър Атанас Славов, който публично лансира тезата, че Янкулов може да предложи кандидат за и.ф. главен прокурор, сегашният министър заяви, че е готов да го направи само ако ВСС "абдикира“ и процесът бъде блокиран.
"Към този момент не е етапът, на който трябва да правя предложение за конкретна личност“, заяви той, като добави, че централният проблем е възстановяването на конституционния ред, а не "кой точно“ ще заеме поста.
Янкулов твърди, че ключов фактор в кризата е позицията на съдилищата. По думите му Върховният касационен съд е изразил становище, че Сарафов е нелегитимен заради изтекъл срок, а "огромното мнозинство от апелативните съдилища“ също отказват да разглеждат негови искания по дела.
"Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек“, каза министърът и постави въпроса защо при наличие на над хиляда прокурори в страната се стига до ситуация "само един“ да може да изпълнява длъжността.
На въпрос дали подобна промяна не трябва да се остави на следващо парламентарно мнозинство, Янкулов отговори, че не става дума за реформа, а за преодоляване на кризата.
"Възстановяването на конституционния ред не е съдебна реформа. Това е нормално действие за прекратяване на тежка конституционна криза“, заяви той.
Същевременно призна риск – възможно е да бъде сменено само името, без реална промяна. Той даде пример с 2023 г., когато според него "гръмките заявки“ за промяна в прокуратурата не са довели до реални резултати.
Янкулов: Членовете на ВСС да предложат следващия и.ф. главен прокурор
