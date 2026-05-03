Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, но задача на новото управление ще е да реши - ще ги ползва или ще пише свои. Това заяви служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на БНТ.

Янулков подчерта, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.

"Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерския съвет по Плана за възстановяване и устойчивост - именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. те са приети от Министерския съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Но трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени", обясни той.