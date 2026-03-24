Андрей Янкулов пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Янкулов подава жалба пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор.
''Първо ще атакувам отказа на ВСС да разгледа предложението ми. Големият проблем на произнасянето на прокурорската колегия е, че чрез него въвеждат "временен вечен мандат" за Борислав Сарафов, чието изтичане е поставяне в зависимост от сбъдването или бъдещо несигурно събитие – избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции'', каза той.
Янкулов заяви, че това противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.
Янкулов внася жалба срещу отказа на ВСС за нов и.ф. главен прокурор
