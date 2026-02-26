Андрей Янкулов относно информацията, че Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.
По думите му това дава основание да смятат, че е трябвало да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които "Осемте джуджета".
"Оттук насетне основна задача на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации", допълни Янкулов.
"Наистина ситуацията е доста критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходим стандарти, за да се стигне до един избор, който някога в бъдеще да не дискредитира отново, както сега това се случи", каза още той.
Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
© Булфото
Още по темата
/
Колегията на Европейската прокуратура е удължила отстраняването на Теодора Георгиева от длъжност
27.06
Още от категорията
/
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
24.02
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.