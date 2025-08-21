научи ексклузивно от сигурен източник имената на новите шефове на ДАНС в Пловдив и Варна.Веселин Начев ще заеме поста в Пловдив, а Димитър Димитров във Варна.Припомняме, че досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров. Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов, но в няколко последователни дни те бяха пенсионирани.От пресцентъра на ДАНС тогава уточниха за медията ни, че до избора на нови шефове техните постове ще бъдат заемани от ръководни служители.