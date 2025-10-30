Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.
От 12.00 часа за своя значим принос в областта на науката, образованието, културата и изкуството и по повод кръгли годишнини ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев, народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов.
От 13.30 часа за своите изключителни заслуги и във връзка с навършването на кръгли годишнини ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента българският учен и историк Светлозар Елдъров, балетният артист, педагог и културен деец Бойко Неделчев, читалищният деятел Мария Златкова, изявеният български учен проф. Георги Михов и подполковник Ради Радев, дългогодишен главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър. Това съобщиха от пресцентъра на Президентството.
Ясно е кои културни дейци ще бъдат отличени с Почетния знак на президента утре
©
Още по темата
/
Министър Цоков към българските олимпийски отбори : Благодаря Ви, че когато излизате на международните сцени за награждаване, носите на раменете си българското знаме
01.11
Радев: Днешните будители имат смелостта да изричат истината и силата да се борят с невежеството
01.11
Проф. д-р Руска Станчева пред "Ние, потребителите": И сред правописните грешки има някаква мода
01.11
Още от категорията
/
Станишев: Корнелия хвърли БСП на терена на консерватизма и евроскептицизма, а след успеха на Радев, БСП тръгна надолу
16:43
Министерството на правосъдието стартира подбор на вещи лица в областта на съдебните експертизи
15:45
Правосъдният министър: България е постигнала значителен прогрес в усилията си за излизане от сивия списък за пране на пари
15:40
Атанас Запрянов: Българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува чл.5
14:22
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
11:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.