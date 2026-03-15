Комунизмът и с пазарна икономика пак си остава комунизъм. Това написа народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков.Ето какво гласи цялата му публикация:Преди месец бях говорител на форум, организиран от Атлантическия клуб, относно дезинформацията в контекста на войната в Украйна. Имаше и представител на Тайван.Седмица по-късно получих покана от посланика на Китай за спешна среща. Казаха ми, че за да разбера чувствата на Китай към Тайван, трябвало да си представя нашите към Северна Македония. Отговорих, че не ги разбирам, защото такива чувства към македонците нямам. Те са свободен народ.Разговорът тръгна на зле. Получих насреща императивен тон, какъвто дипломат - нито на Русия, нито на Китай, нито на САЩ - не бива да използва. В крайна сметка, колкото и голяма да е една държава, в България тя е наш гост. А не господар."Очаквам повече да не ви виждаме на събития с официални представители на Тайван“, повтори два пъти посланикът.Възприех това сериозно. И заминах за Тайван с д-р Соломон Паси за участие в Yushan Forum.Докато съм на път за Тайпе, представители на китайското посолство решават отново да ми пишат и да ми обясняват какво трябва и какво не трябва да правя там.Цитирам:"Форумът Юшан има силен официален характер и е важна платформа за провокативните усилия на тайванските власти да търсят независимост.“И още:"Вашето участие ще бъде считано като подкрепа за техния сепаратизъм.“След което следва и "съвет“ да внимавам с изказванията си и да избягвам контакт с "официалната власт“ на Тайван.Попитах откъде знаят, че пътувам за Тайван, тъй като не бях споделял публично това. Отговориха, че така дочули - имало такива "слухове“.Върнах следното:"Слухтенето е похват на тоталитарните режими и в България е лош спомен от комунистическото ни минало. Днес не гледаме с добро око на това.“И ето ме днес. В Тайпе. На форум с вицепрезидента на Тайван. Ще стисна колкото мога повече ръце на официални представители на Тайван.Защото сме тук заради добрите икономически и културни отношения между свободни хора и демократично мислещи народи.Освен това ще подам сигнал до ДАНС за проверка на случая и ще сезирам министъра на външните работи, за да бъде поискано официално обяснение от китайското посолство.България е суверенна държава.И българските народни представители не се отчитат пред чужди дипломатически мисии.