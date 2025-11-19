Сподели close
В онзи момент Наталия Киселова направи това, което е правилно за България. Тя върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков, предаде репортер на "Фокус". 

"Фокус" припомня, че вчера Конституционният съд се произнесе, че вече бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото. 

"Дали юридически това е било правилно, може да каже само Конституционния съд и решението му реши само занапред. Ако президентът Румен Радев внесе нов референдум, вече се знае как да се процедира", каза още Божанков.