Наталия Киселова направи това, което е правилно за България. Тя върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера Конституционният съд се произнесе, че вече бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.
"Дали юридически това е било правилно, може да каже само Конституционния съд и решението му реши само занапред. Ако президентът Румен Радев внесе нов референдум, вече се знае как да се процедира", каза още Божанков.
Явор Божанков защити Киселова: Тя върна една явна провокация от страна на президента
Още по темата
/
Росен Плевнелиев: Президентът Радев ще иска да вземе властта в периода на нестабилност след приемането на еврото
28.06
Радан Кънев: Позицията на президента за еврозоната е крайна форма на политическа безотговорност
16.06
Корнелия Нинова за президента: Само допреди два месеца той агитираше за еврото. Ако си сменяш позицията, не говори добре
14.06
Деница Сачева за президента Радев: Лош стил е да говори за неща, които не са в интерес на държавата
13.06
Още от категорията
/
Приеха доклада, в който се казва, че България изостава от страните-членки на ЕС по отношение на здравето на гражданите
16:06
Рая Назарян: Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет
16:00
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
15:58
Рая Назарян се срещна с председателя на ЕП Роберта Мецола: Покани я на официално посещение в България
14:50
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.