През последния месец имаше пожари в три рафинерии близо до нас. Появи се информация за дронове. Едната е рафинерията на "Лукойл" в Румъния, която в момента не работи заради планиран ремонт. Най-тежко беше засегната тази на унгарската държавна компания MOL край Будапеща, чийто ремонт ще продължи вероятно една година. Най-слабо засегната другата рафинерия на MOL - словашката. Има забележима следа, че тези три рафинерии купуват директно руски петрол. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на NOVA NEWS."Сръбската рафинерия ще спре да работи тези дни, това каза и премиерът Вучич. Техният петрол от резерва приключи, от преди 2-3 месеца са отрязани от нефтопровода, който ги свързваше с Хърватска", посочи той."Рафинериите в Унгария, Украйна, Словакия не работят. Ако и нашата спре поради някаква техническа причина – нападение, пожар или друго – в региона няма повече рафинерии. Остават само в една в Гърция и една в Румъния, но те няма как задоволят потребностите в региона. Най-близката е в Австрия", обясни още Куюмджиев.Още не се знае дали ще бъде един, или повече от един човек, все още не е разписано в Закона посочи бившият енергиен министър.Той не смята, че в България има достатъчно подготвени кадри, които да знаят как да пазаруват нефт на световните пазари. "За да можеш да правиш това успешно – на добри цени и без закъснение в логистиката – се изисква огромен опит или огромна компания. Това не може да го направи един човек", коментира още той.Куюмджиев заяви, че е твърде съмнително от българска страна към Русия да излизат пари. "Ако стигат, това е индиректно, тъй като те минават през Швейцария, Австрия. Дали австрийската компания плаща дивиденти на "майката" в Русия е спорно. А пък тя е частна компания и по никакъв начин не стимулира военната машина", каза Куюмджиев.Той заяви, че България от много време не купува руски петрол. И направи съпоставка с Унгария и Словакия, които купуват директно от "Лукойл".Експертът беше категоричен, че криза за горива няма да има