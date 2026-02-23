Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм
©
Бившият директор ва ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с NOVA, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите.
На брифинг в Министерския съвет Емил Дечев призова българските граждани да помогнат за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов. "След като проведох разговор с него в петък вечер и му казах, че трябва да се разделим, той обеща да ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах Серафимов, но той не дойде. Не отговори и на моите многобройни телефонни повиквания", обясни Дечев.
Припомняме, че главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.
Още по темата
/
Буруджиева: Не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори
20:16
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
15:13
Още от категорията
/
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
20:18
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
17:03
Министър Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на Министерството на здравеопазването
15:50
Проф. Кьосев: Част от избирателите на "Възраждане" се преляха към Радев, защото търсят по-умерена позиция
15:17
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.