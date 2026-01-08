В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от вчера в община Ивайловград е налице повишен риск, във връзка, с което кметът на общината издаде заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир "Ивайловград“ прелива, без опасност.Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:– електрозахранването и водоподаването;– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;– проходимостта на пътната мрежа.Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали. От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.