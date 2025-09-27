ЗАРЕЖДАНЕ...
Язовир "Жребчево" пресъхва - нивото му е под 19%
© bTV
"Жребчево" - пети по обем и четвърти по площ язовир в България. Изграден на река Тунджа в далечната 1965 година, предимно за напояване.
20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова празен.
"Жребчево" ли? Няма вода, голяма суша е. Преди беше до онази круша ей там, беше пълно с вода, сега. Сега дойдохме сутринта, с 20 см водата спадна", обяснява Слави Гочев.
"Ние често идваме ,но тази година идваме за пръв път, защото вода няма“, посочи Янка Гочева.
Показват ни ориентири за критичния спад на язовира.
"Където е дървеното, сглобеното, беше цялото във вода . Това го направиха за птици, там кацаха птиците . Вижте колко е високо, докъде е била водата. Много, много тъжно, не виждам как ще се оправи и ще се напълни“, казва Златка Иванова.
От 400 милиона кубични метра обем днес Жребчево има 75, което е едва 18 % , казва за bTV инж. Пламен Иванов, управител на "Напоителни системи" Сливен.
Той отказва да застане пред камерата ни, но обяснява, че това е нормално за края на поливния сезон и сушата. Според местните хора обаче причината е друга.
“Това е Николаевска река, това е река Тунджа. Нарочно ви водя на място, където се събират двете реки , за да видите колко малко дебит влиза в язовира. От Копринка не тръгва никаква вода към нашия язовир . Защо от Копринка няма вода за напия язовир, защото е изпразнен по каналите заради ВЕЦ-овете , това е целият проблем".
Красимир Костадинов живее и работи в района и многократно е подавал сигнали за ниското ниво на Жребчево.
"Това е картината в цяла България, погледнете всички язовири - Горни Дъбник е празен, Плевен в криза, Ловеч в криза вече, язовир Тича и язовир Цонево са празни от много години насам. Да, има засушаване, но тази година беше много пълноводна", казва той.
Според "Напоителни системи“ в годините назад нивото на Жребчево е било и по-ниско, дори е стигало мъртвия си обем от 30 милиона кубични метра.
Още по темата
/
Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
26.09
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
25.09
Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск
25.09
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели области, които са лишени от европейско финансиране
24.09
Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януари, когато встъпи правителството
21.09
Още от категорията
/
Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
26.09
Д-р Ненков: Българското здравеопазване е зле, защото се краде. Тези крадливи хора се знаят, но не мога да ги назова
26.09
Никола Газдов: Ние сме единствените, които не са изградили нито един ветропарк в последните 10 години
26.09
Стоян Тошев: Пожарът в Пирин е безпрецедентен, никога досега не сме имали толкова голяма площ, засегната от огън
26.09
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ по отношение на плоския данък – прогресивното облагане би разместило цялата данъчна система
26.09
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:23 / 26.09.2025
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
22:23 / 26.09.2025
Адвокати с остра реакция срещу вписването на Иван Гешев като техе...
22:03 / 26.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.