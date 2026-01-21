Юлиан Попов: България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия
© NOVA
"Логиката на Доналд Тръмп често е да заяви крайна, радикална позиция, която е неприемлива, след което да се отдръпне частично, без да признае отстъпление", поясни пред NOVA Попов.
Припомняме, че сетовният политически и икономически елит е съсредоточил вниманието си върху Давос, където при засилени мерки за сигурност се провежда Международният икономически форум. Тази година той е под мотото "Духът на диалога“ на фона на нарастващо напрежение.
С особен интерес беше очаквана речта на американския президент, която дойде след заявените от него намерения за анексиране на Гренландия. Тръмп заяви, че няма да използва военна сила, но настоя, че островът "трябва да бъде даден“ на Съединените щати.
Според Попов изключително острата реакция на Европа има тежест. "Слабостта на Европа е фрагментацията ѝ. Когато обаче ЕС се консолидира около ясна позиция, той се превръща в изключително силен глобален играч – в някои отношения дори по-силен от САЩ“, подчерта експертът. Той определи твърденията на Тръмп за "слаба и разпадаща се Европа“ като несъстоятелни.
Сериозен акцент в дискусиите в Давос беше поставен и върху енергийната сигурност. "Истинската енергийна сигурност не идва само от смяната на доставчика, а от намаляването на потреблението на газ като цяло“, подчерта експертът. По думите му това е в пълно съответствие с ключовите цели на ЕС – конкурентоспособност и постигане на климатична неутралност до 2050 г.
Още от категорията
/
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от това споразумение, то е малък светъл лъч
20:17
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
19:02
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
18:37
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
18.01
В България започва прилагането на новата терапия с лутеций за хора с тежки онкологични заболявания
17.01
Промени при АБВ пощата
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.