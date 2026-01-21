България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия, тъй като подобни претенции създават опасен прецедент. Това заяви експертът по енергийна и климатична политика и старши съветник по стратегически перспективи Юлиан Попов. Той предупреди, че подкопаването на международния правов ред би отворило стари исторически и териториални спорове, които са заплаха за сигурността както на Европа, така и на страната ни."Логиката на Доналд Тръмп често е да заяви крайна, радикална позиция, която е неприемлива, след което да се отдръпне частично, без да признае отстъпление", поясни пред NOVA Попов.Припомняме, че сетовният политически и икономически елит е съсредоточил вниманието си върху Давос, където при засилени мерки за сигурност се провежда Международният икономически форум. Тази година той е под мотото "Духът на диалога“ на фона на нарастващо напрежение.С особен интерес беше очаквана речта на американския президент, която дойде след заявените от него намерения за анексиране на Гренландия. Тръмп заяви, че няма да използва военна сила, но настоя, че островът "трябва да бъде даден“ на Съединените щати.Според Попов изключително острата реакция на Европа има тежест. "Слабостта на Европа е фрагментацията ѝ. Когато обаче ЕС се консолидира около ясна позиция, той се превръща в изключително силен глобален играч – в някои отношения дори по-силен от САЩ“, подчерта експертът. Той определи твърденията на Тръмп за "слаба и разпадаща се Европа“ като несъстоятелни.Сериозен акцент в дискусиите в Давос беше поставен и върху енергийната сигурност. "Истинската енергийна сигурност не идва само от смяната на доставчика, а от намаляването на потреблението на газ като цяло“, подчерта експертът. По думите му това е в пълно съответствие с ключовите цели на ЕС – конкурентоспособност и постигане на климатична неутралност до 2050 г.