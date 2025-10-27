ЗАРЕЖДАНЕ...
Юрий Асланов: Не може да има плюс за БСП при ротацията на председателя на парламента
"БСП има много богат опит в участието си в подобни управляващи формати и ръководството на тази партия би трябвало да я наясно, че това никога не е свършвало добре. Цената, която е плащала и ще плати и сега, винаги е много тежка.“
По думите му стабилността на правителството може да изглежда отстрани добре, но тя е привидна. Вълнението и очакванията на обществото според него са свързани по-скоро с проблеми с по-битов характер, а не толкова интересите на партийните елити. "Тежката бюджетна ситуация, която се очертава пред държавата, в съчетание с очакваните проблеми при прехода към преминаване към еврото от началото на следващата година, това формира едно високо обществено напрежение, което е извън дневния ред на политиците,“ каза той и добави, че това разминаване в дневния ред между хората и политиците няма да доведе до нищо добро.
Социологът добави още, че се очаква една много трудна в икономическо и социално отношение година, което "на фона на увеличаващите се международни предизвикателства, геополитически и т.н., страхувам се, че животът на българите ще стане по-тежък. И това няма как да не се отрази на отношението към властта, което и без това не е особено ласкаво“.
Според Асланов основната политическа интрига през последните седмици е изместена от Борисов-Радев към Борисов-Пеевски, предизвикано от загубата на доверие между дългогодишните партньори. "Извън повърхността има някакви причини да зрее потенциален конфликт между тях в бъдеще време,“ смята той, като според анализатора това дава малко време и спокойствие на президента Радев, който е силният трети играч. "Той очевидно изчаква време си, не бърза с някакви решения да се появи пряко на политическия терен. Според мен може и да не се случи изобщо, въпреки множеството пророчества и гадания, които обикалят публичното пространство. Но ако се случи, това ще го постави в силна позиция спрямо другите двама, които ще бъдат принудени да воюват на два фронта – помежду си и с него, а той досега издържа на обединения фронт от страна на двамата.“
