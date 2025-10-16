ЗАРЕЖДАНЕ...
Юрист: Не конфликтът между съд и прокуратура е проблемът, а фактът, че парламентът не си е свършил работата
© NOVA NEWS
"Наблюдаваме предусещане за пренареждане на властта“, каза той във връзка с блокажа в Народното събрание, възможното участие на "ДПС-Ново начало" в управлението и очакваната смяна на парламентарния председател. По думите му подобни процеси обикновено сигнализират за сериозни промени в управляващата формула.
Проф. Панайотов обърна внимание и на задълбочаващата се съдебна криза, след като Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа да поиска тълкуване от Конституционния съд относно началото на мандатите на временно изпълняващите функции. Според него това е било "елегантен изход“ от конфликт, който рискува да бъде погрешно представен като сблъсък между съд и прокуратура.
"Не конфликтът между съд и прокуратура е проблемът, а фактът, че парламентът не си е свършил работата“, категоричен е юристът. Той подчерта, че от години Народното събрание не може да излъчи парламентарната квота във ВСС, което е в разрез с Конституцията.
Панайотов остро разкритикува и предложените, а впоследствие оттеглени промени в Наказателния кодекс от "Има такъв народ“, които предвиждаха затвор от 1 до 6 години за разгласяване на данни от личния живот, включително за публични фигури.
"Това беше един абсурден законопроект. Формулировката е каучукова и позволява тежка репресия над свободата на словото“, предупреди юристът. По думите му българският Наказателен кодекс вече съдържа адекватни разпоредби за обида и клевета, когато се касае за невярна или злепоставяща информация.
Проф. Панайотов посочи и сериозно несъответствие в наказателната политика – според него умишлено убийство с автомобил може да се наказва по-леко, отколкото непредпазливо причинена смърт при катастрофа, при която има грубо нарушение на правилата за движение. Това, подчерта той, е в разрез с основни принципи на наказателното право.
"Умишленото престъпление би трябвало да се наказва по-тежко от непредпазливото. А в момента не е така. Това е резултат от популистко законодателство и пълен непрофесионализъм“, каза още професорът. Той призова управляващите да се допитват до експерти, когато подготвят промени в ключови нормативни актове.
Според Панайотов е необходим изцяло нов Наказателен кодекс, който да бъде изготвен от хора с нужната експертиза.
Още от категорията
/
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
20:06
Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
12:14
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
11:59
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг
11:37
Омбудсманът предлага отмяна на закона за предоставяне на удостоверение за доходите при продължаване на детските помощи
10:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.