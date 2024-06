За 1 седмица на морето: Между 2000 и 7000 лв. за тричленно семейство!

© Туристическите пакети по Северното Черноморие това лято са поскъпнали между 3 и 15 на сто спрямо миналата година. От бранша казват, че това се дължи на увеличените разходи. По-голям ръст в цените на нощувките има през юли и август. Има и хотели, в които офертите се доближават до миналогодишните.



"Просто пазарът не може да поеме по-високи цени. От началото на юни до към 20-25-ти са 43 евро на човек на ден All inclusive. После вече стават 51-53 евро за юли и август. Най-трудно ни е да ценообразуваме, тъй като не знаем коя цена до кога ще бъде актуална“, коментира Стела Деянова, която е хотелиер.



За седмична почивка по нашето Черноморие тричленно семейство ще трябва да плати между 2000 и 7000 лева, в зависимост от категорията и местоположението на хотела, посочва бизнес секцията на bTV.



Има голямо разнообразие. All inclusive е най-предпочитаната оферта, защото при нея туристът може да си пресметне точно колко ще му струва почивката, посочи Стоян Маринов.



Малко по-скъпа е почивката в южните ни съседки.



"За една нощувка високия сезон, All inclusive, цената за един човек е 100 евро, там е от порядъка на 120-125, дори и 130 евро. Тоест означава, че там завишенията са по-високи“, каза още Маринов.



"Най-примамливи са офертите през юни. Свободни места все още има. Цените са два пъти до три пъти по-ниски, отколкото през високия сезон - юли - август. Предлагат се и много бонуси от порядъка на безплатни спа услуги и безплатни трансфери за тези, които пристигат индивидуално“, казват хотелиерите, цитирани от БНТ.



Не това обаче е причината семейството на Слава Кенет от Норвегия да организира почивката си в България.



Страната ви е много красива. През последните 10 години всяко лято сме тук. Цените постепенно се повишаваха през годините, но точно тази го усещаме най-силно, може би защото норвежката крона поевтиня, каза Кенет.