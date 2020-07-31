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|Çà ÷àñ òðóä - 6 åâðî â Áúëãàðèÿ è 35 åâðî â Ãåðìàíèÿ
Òàêà ñòðàíàòà íè èìà âúçìîæíîñò äà ñòàíå äîñòà ïðèâëåêàòåëíà îïöèÿ çà ïðîèçâîäèòåëèòå ïî ñâåòà, îòáåëÿçâà Ïëàìåí Äèìèòðîâ, óïðàâèòåë íà êîìïàíèÿòà çà îöåíêà íà ðèñêà Êîôàñ çà Áúëãàðèÿ, öèòèðàí îò "Òðóä“.
Ðàçõîäèòå çà òðóä â Áúëãàðèÿ ñà ñðåäíî îêîëî 6 åâðî íà ÷àñ, ïîêàçâàò äàííè íà êîìïàíèÿòà. Îò ñòðàíèòå îò ÅÑ íàé-áëèçî äî íàñ å Ðóìúíèÿ, êúäåòî åäèí ÷àñ òðóä ñòðóâà íà ôèðìèòå îêîëî 8 åâðî.
Çà ñðàâíåíèå â Ãåðìàíèÿ çà åäèí ÷àñ ðàáîòîäàòåëèòå äàâàò îêîëî 35 åâðî, êàòî òóê îñâåí çàïëàòàòà âëèçàò è âñè÷êè ïëàùàíè äàíúöè è îñèãóðîâêè çà çäðàâå è ïåíñèÿ.
Ïàíäåìèÿòà îò COVID-19 çàñåãíà ìíîæåñòâî êîìïàíèè â Êèòàé, êîèòî âðåìåííî ïðåóñòàíîâèõà ïðîèçâîäñòâîòî, à òîâà îò ñâîÿ ñòðàíà ñå îòðàçè è âúðõó äîñòàâêèòå íà ñòîêè. Â òàçè ñèòóàöèÿ ñòðàíèòå îò Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà ïîâèøàâàò ïðèâëåêàòåëíîñòòà ñè êàòî ëîêàöèè çà ïðåìåñòâàíå íà ïðîèçâîäñòâåíè ìîùíîñòè, ïîêàçâà àíàëèç íà Êîôàñ.
Ðåãèîíúò, â êîéòî å è Áúëãàðèÿ, ñå ïîëçâà è îò ðåäèöà äðóãè ïðåäèìñòâà ïðè ðåøåíèÿòà êúäå ãëîáàëíèòå êîìïàíèè äà ïðåìåñòÿò ïðîèçâîäñòâîòî ñè. Òîâà ñà ÷ëåíñòâîòî íà ïîâå÷åòî ñòðàíè îò ðåãèîíà â ÅÑ, áëèçîñòòà äî Çàïàäíà Åâðîïà, îòíîñèòåëíî äîáðàòà èíôðàñòðóêòóðà è ïðèâëåêàòåëíèÿ áèçíåñ êëèìàò.
Ñòðàíèòå â ðåãèîíà âå÷å ñà ïðèâëåêëè èíâåñòèöèè â ñôåðàòà íà àâòîìîáèëîñòðîåíåòî, åëåêòðîîáîðóäâàíåòî, ìåòàëóðãèÿòà è äðóãè. Â ìîìåíòà èìà äîáðà âúçìîæíîñò çà àóòñîðñèíã íà óñëóãè áëàãîäàðåíèå íà äèãèòàëèçàöèÿòà è ïîäãîòâåíèòå êàäðè â ÈÒ ñôåðàòà, ïîñî÷âà Ïëàìåí Äèìèòðîâ.
Ëþáîïèòíî å, ÷å áåçðàáîòèöàòà â Áúëãàðèÿ ïðåç þíè ïðîäúëæàâà äà íàìàëÿâà è äîñòèãà 4,4%, ñëåä êàòî ïðåç àïðèë íàðàñíà äî 4,8%, ïîêàçâàò äàííèòå íà Åâðîñòàò. Â ÅÑ èìà ñàìî ïåò ñòðàíè ñ ïî-ìàëêà áåçðàáîòèöà. Òîâà ñà ×åõèÿ (2,6%), Ïîëøà (3%), Ãåðìàíèÿ (4,2%), Ìàëòà (4,2%) è Íèäåðëàíäèÿ (4,3%).
Êîìåíòàðè (10)
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Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 7 ìèí.
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ïðåäè 24 ìèí.
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ïðåäè 42 ìèí.
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ïðåäè 59 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 2 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 36 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Êîâàðíàòà çàðàçà ïúëçè èç Âàðíà!
06:31 / 29.07.2020
Èñòèíñêà êðàñàâèöà å áèëà ïðåãàçåíàòà êðàé Ñîçîïîë Þëèÿ
12:35 / 29.07.2020
Ïëàìâà ëè Âàðíà? Ìíîãî íîâîçàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!
07:46 / 31.07.2020
Íàé-êîâàðíàòà îïàñíîñò íè äåáíå â ìîðåòî, áúäåòå âíèìàòåëíè!
06:55 / 29.07.2020
Îãíèùå íà êîðîíàâèðóñ å óñòàíîâåíî â ÷àñòåí ñòàð÷åñêè äîì êðàé Âàðíà
15:53 / 30.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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