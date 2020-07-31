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Çà ÷àñ òðóä - 6 åâðî â Áúëãàðèÿ è 35 åâðî â Ãåðìàíèÿ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:39 / 31.07.2020Êîìåíòàðè (10)167
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Â Áúëãàðèÿ ðàçõîäèòå çà òðóä ñà íàé-íèñêè â ðåãèîíà, êîåòî å áåçñïîðíî ïðåäèìñòâî.

Òàêà ñòðàíàòà íè èìà âúçìîæíîñò äà ñòàíå äîñòà ïðèâëåêàòåëíà îïöèÿ çà ïðîèçâîäèòåëèòå ïî ñâåòà, îòáåëÿçâà Ïëàìåí Äèìèòðîâ, óïðàâèòåë íà êîìïàíèÿòà çà îöåíêà íà ðèñêà Êîôàñ çà Áúëãàðèÿ, öèòèðàí îò "Òðóä“.

Ðàçõîäèòå çà òðóä â Áúëãàðèÿ ñà ñðåäíî îêîëî 6 åâðî íà ÷àñ, ïîêàçâàò äàííè íà êîìïàíèÿòà. Îò ñòðàíèòå îò ÅÑ íàé-áëèçî äî íàñ å Ðóìúíèÿ, êúäåòî åäèí ÷àñ òðóä ñòðóâà íà ôèðìèòå îêîëî 8 åâðî.

Çà ñðàâíåíèå â Ãåðìàíèÿ çà åäèí ÷àñ ðàáîòîäàòåëèòå äàâàò îêîëî 35 åâðî, êàòî òóê îñâåí çàïëàòàòà âëèçàò è âñè÷êè ïëàùàíè äàíúöè è îñèãóðîâêè çà çäðàâå è ïåíñèÿ.

Ïàíäåìèÿòà îò COVID-19 çàñåãíà ìíîæåñòâî êîìïàíèè â Êèòàé, êîèòî âðåìåííî ïðåóñòàíîâèõà ïðîèçâîäñòâîòî, à òîâà îò ñâîÿ ñòðàíà ñå îòðàçè è âúðõó äîñòàâêèòå íà ñòîêè. Â òàçè ñèòóàöèÿ ñòðàíèòå îò Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà ïîâèøàâàò ïðèâëåêàòåëíîñòòà ñè êàòî ëîêàöèè çà ïðåìåñòâàíå íà ïðîèçâîäñòâåíè ìîùíîñòè, ïîêàçâà àíàëèç íà Êîôàñ.

Ðåãèîíúò, â êîéòî å è Áúëãàðèÿ, ñå ïîëçâà è îò ðåäèöà äðóãè ïðåäèìñòâà ïðè ðåøåíèÿòà êúäå ãëîáàëíèòå êîìïàíèè äà ïðåìåñòÿò ïðîèçâîäñòâîòî ñè. Òîâà ñà ÷ëåíñòâîòî íà ïîâå÷åòî ñòðàíè îò ðåãèîíà â ÅÑ, áëèçîñòòà äî Çàïàäíà Åâðîïà, îòíîñèòåëíî äîáðàòà èíôðàñòðóêòóðà è ïðèâëåêàòåëíèÿ áèçíåñ êëèìàò.

Ñòðàíèòå â ðåãèîíà âå÷å ñà ïðèâëåêëè èíâåñòèöèè â ñôåðàòà íà àâòîìîáèëîñòðîåíåòî, åëåêòðîîáîðóäâàíåòî, ìåòàëóðãèÿòà è äðóãè. Â ìîìåíòà èìà äîáðà âúçìîæíîñò çà àóòñîðñèíã íà óñëóãè áëàãîäàðåíèå íà äèãèòàëèçàöèÿòà è ïîäãîòâåíèòå êàäðè â ÈÒ ñôåðàòà, ïîñî÷âà Ïëàìåí Äèìèòðîâ.

Ëþáîïèòíî å, ÷å áåçðàáîòèöàòà â Áúëãàðèÿ ïðåç þíè ïðîäúëæàâà äà íàìàëÿâà è äîñòèãà 4,4%, ñëåä êàòî ïðåç àïðèë íàðàñíà äî 4,8%, ïîêàçâàò äàííèòå íà Åâðîñòàò. Â ÅÑ èìà ñàìî ïåò ñòðàíè ñ ïî-ìàëêà áåçðàáîòèöà. Òîâà ñà ×åõèÿ (2,6%), Ïîëøà (3%), Ãåðìàíèÿ (4,2%), Ìàëòà (4,2%) è Íèäåðëàíäèÿ (4,3%).








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òî è 35 åâðî íà ÷àñ íÿìà íèùî îáùî ñ ðåàëíîñòàðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Êúäå â Áúëãàðèÿ äàâàò ïî 6 åâðî íà ÷àñ?
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Ìàñîâî õîðàòà â Áúëãàðèÿ âçåìàò ïî 2,3 åâðî íà ÷àñ. Âèå ïèøèòå ïúëíè ãëóïîñòè.
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Ñìÿòàéòå "âÿðíî ñ îðèãèíàëà" ! Ðàçäåëåòå åäèíñòâåíàòà ôèêñèðàíà çàïëàòà â Áúëãàðèÿ, íà ÷àñîâå, äíè, ìåñåö.. Ùå ðàçáåðåòå, ÷å ñóìàòà îò 6ˆ=åäèí îòðàáîòåí ÷àñ å ìíîãî ïî-âèñîêà îò èñòèíàòà!? 650 ëâ. ñëåä äàíúê 23% è ñóìàòà Ðàçäåëåòå íà 160 ÷àñà, êîèòî Ðàçäåëåòå íà 30 äíè! Ùå ïîëó÷èòå ñóìè, êîèòî ëèïñâàò è â "áàíàíîâèòå äúðæàâè"! Ñëåä òîâà çàïèøåòå öåíèòå çà õðàíà (îñíîâíè) è íàëîæåòå âúðõó òåçè "äîõîäè"!! Ìèñëåòå è ïèøåòå, èëè ïîòúðñåòå äðóãà ðàáîòà!!
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Â Áúëãàðèÿ 5 - 6 Åâðî íà ÷àñ å íîðìàëíî äà , íî ñàìî â ïî ãîëåìèòå ôèðìè. Ìîëÿ äà ñðàâíÿâàòå îáà÷å è åäíàêâè ïðîôåñèé çàùîòî òîâà êîåòî ñòå íàïèñàëè ñà ïúëíè ãëóïîñòè. Â Ãåðìàíèÿ åäèí Ãðàäèíàð å íà çàïëàòà îò 1400 äî 2000 ÷èñòî êîåòî å îêîëî 8,50 - 12 Åâðî íà ÷àñ. Â Áúëãàðèÿ åäèí Ïðîãðàìèñò å íà ñúùàòà çàïëàòà ïî 10 - 12 Åâðî íà ÷àñ(çàâèñè îò ïðîãðàìèñòà). Îò êúäå ñè ãè èçìèñëèõòå òåçè 35 åâðî íà ÷àñ ?
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Ñàìî äà ïèòàì êúäå å 6 åâðî íà ÷àñ è êîé ãè ïèøå òåçè ãëóïîñòè
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Êàäå äàâàò òîëêîâà çà 1 ÷àñ â Áúëãàðèÿ
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Îò ãîäèíè òîâà íè å íàé-ãîëÿìàòà ãîðäîñò (è â ÷àñòíîñò íà íàøèÿ ïðåìèåð) - íàé-íèñêèòå äîõîäè â Åâðîïà! È ÿâíî òàêà ùå áúäå!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Òîâà ëè å àâòîìîáèëúò, óáèë Þëèÿ êðàé Ñîçîïîë è îñòàâèë åäíî äåòå ñèðà÷å?
11:08 / 29.07.2020
Êîâàðíàòà çàðàçà ïúëçè èç Âàðíà!
06:31 / 29.07.2020
Èñòèíñêà êðàñàâèöà å áèëà ïðåãàçåíàòà êðàé Ñîçîïîë Þëèÿ
12:35 / 29.07.2020
Çàïî÷âà ðåìîíòúò íà íàä 33 êì îò Àéòîñêèÿ ïðîõîä â îáëàñòèòå Âàðíà è Áóðãàñ
12:26 / 29.07.2020
Ïëàìâà ëè Âàðíà? Ìíîãî íîâîçàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!
07:46 / 31.07.2020
Íàé-êîâàðíàòà îïàñíîñò íè äåáíå â ìîðåòî, áúäåòå âíèìàòåëíè!
06:55 / 29.07.2020
Îãíèùå íà êîðîíàâèðóñ å óñòàíîâåíî â ÷àñòåí ñòàð÷åñêè äîì êðàé Âàðíà
15:53 / 30.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Õîðîñêîï çà äåíÿ
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
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©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
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