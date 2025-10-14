ЗАРЕЖДАНЕ...
За четвърти път съдът в Хасково отложи делото срещу Мюмюн Искендер
© Булфото
Искането на прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура за отстраняване на кмета е с цел той да няма възможност да влияе на администрацията. Отлагането на делото днес е заради непредставени от Общинския съвет в Минерални бани вече изискани от съда документи. Те касаят продажба на имот, който е собственост на църковното настоятелство в село Брястово, пише dariknews.bg. Именно действия по деактуване на имот частна общинска собственост от страна на кмета през 2023 година е едно от обвиненията от прокуратурата.
Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев коментира в кулоарите на съда, че след като изтече процедурата по исканото отстраняване от длъжност на Искендер на двете съдебни инстанции, ще бъдат повдигнати и нови обвинения срещу него.
Още от категорията
/
Вълчев: От следващите десетилетия ще зависи дали ще имаме достатъчно учени, на които да разчитаме за нашето развитие
19:23
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Споделям мнението на Борисов!
19:23
Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
19:22
ПП-ДБ предлагат: Създаване на комисия за "Хемусгейт", изслушване на министър Митов и на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев
16:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отново студ в България
18:24
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.