За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиаторите си, а вечер - дърпайте завесите
Подготовка на радиаторите
Първата и най-важна стъпка за абонатите на централно отопление е подготовката на радиаторите. Преди пускането на парното е препоръчително термостатните вентили да се завъртят на максимална степен, за да се улесни преминаването на топлата вода.
На прага на отоплителния сезон: По каква формула ще се изчисляват сметките ни
"Проблемът най-вече по високите етажи е, че трябва да се направи обезвъздушаване, защото понякога на последните етажи радиаторите остават доста хладни заради това, че има въздух", обясни Николов пред NOVA. Той уточни, че тази процедура не трябва да се извършва от всеки самостоятелно, а да бъде координирана с домоуправителя или отговорника за инсталацията в сградата.
Друг прост, но ефективен трик е редовното почистване на радиаторите. Дори тънък слой прах може да задържи топлината и да намали ефективността на уреда.
Малки трикове за големи икономии
Един от най-лесните начини за повишаване на енергийната ефективност е поставянето на топлоотразяващо фолио зад радиаторите, особено ако те са монтирани на външни стени. "То не струва скъпо, намира се във всяка железария, но върши чудесна работа. Еднократно усилие за поставянето му ще носи спестявания през годините. Няма да топлите толкова много стената навънка", съветва експертът.
Правилното използване на завесите също има значение. Вечер те трябва да се дърпат, за да служат като допълнителна изолация. През деня обаче е важно те да не покриват радиатора, тъй като това ще насочи топлината към прозореца, а не към стаята.
Как да проветряваме правилно?
Енергийно неефективен навик е оставянето на прозореца леко отворен "на ножичка" през целия ден. "Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат. Всъщност, така нито проветрявате качествено, нито задържате топлината в жилището", подчерта Николов. Правилният подход е да се отваря прозорецът широко за кратко време, 3-4 пъти на ден.
