Председателя на Народното събрание Наталия Киселова се оттегли от председателския пост. Така започна пленарното заседание. 

"За мен беше чест", каза Киселова, а речта ѝ беше последвана от аплодисменти. 

Веднага след това на председателския пост застана Рая Назарян

Очаквайте подробности!