Наталия Киселова се оттегли от председателския пост. Така започна пленарното заседание.
"За мен беше чест", каза Киселова, а речта ѝ беше последвана от аплодисменти.
Веднага след това на председателския пост застана Рая Назарян.
Очаквайте подробности!
Аре бежи
преди 1 ч. и 51 мин.
Анцугът не беше лош, хахах!
ПловдивКапана
преди 2 ч. и 17 мин.
Слугинята на Мунчо кРадев, преЯждане и Меч се разкарва. Браво!
videv
преди 2 ч. и 36 мин.
Чао, алкаш. Съсипа каквото можа.
smotan mc
преди 2 ч. и 37 мин.
Няма кой да те запомни с добро!
