За по-малко от половин година - 50% увеличение в цената на балсамовия оцет на марка на една от хранителните вериги. Това съобщават от организацията "Антиспекула".

На първи март тя е била 2,99 лева, към днешна дата е 4,40 лева.