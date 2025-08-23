ЗАРЕЖДАНЕ...
За почистване на канавки днес се променя организацията на движение в участък от на АМ "Хемус"
Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. При изпълнение на работата трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента без ограничения.
Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
