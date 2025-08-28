ЗАРЕЖДАНЕ...
За призванието няма пол: Това са редник Кристина Теова и редник Силвия Стаменова, които застават без страх пред огнената стихия
Те не са просто редници – те са истински героини! Това пишат от МО.
В сърцето на огнената стихия над селата Плоски и Илинденци, сред пламъци и дим, редник Кристина Теова и редник Силвия Стаменова от Трето бригадно командване в Благоевград показаха какво означава кураж, подготовка и непоколебим дух.
Рамо до рамо с пожарникари, доброволци и ловци, те доказват, че когато екипът е единен, няма непреодолими препятствия – дори и природната стихия.
Военната им подготовка, дисциплината и решителността не остават на теория – те се превръщат в действие, в реални резултати, в спасени животи и домове.
