За трети пореден ден ще бъде направен опит парламентът да събере кворум
© Булфото
Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред съпартийците си, че не вижда ползи от участието на формацията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
16.10
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
16.10
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството. На дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ, не само на Киселова
16.10
Георг Георгиев: Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е ядрен вариант
15.10
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
16.10
Министър Вълчев: STEM центровете ще подобрят резултатите на учениците по математика и природни науки
16.10
Премиерът Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
16.10
Министерството на иновациите и растежа: Предприятия в Северна България ще получат предимство по нова програма
16.10
Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов
15.10
БЛС осъди нападение над медици, помагащи на дете в Разлог
22:42 / 16.10.2025
Витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините
22:44 / 16.10.2025
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тр...
22:43 / 16.10.2025
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи...
22:43 / 16.10.2025
Доц. Петър Чолаков: Има напрежение и трусове в управляващото мноз...
21:52 / 16.10.2025
Експерт по национална сигурност: Досега президент не се е отказва...
21:53 / 16.10.2025
