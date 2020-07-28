Çà âñè÷êè, êîèòî íå âÿðâàò âúâ âèðóñà - åòî èçêëþ÷èòåëíàòà èçïîâåä íà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 17:18 / 28.07.2020Êîìåíòàðè (5)142
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Ãðèãîð Äèìèòðîâ äîïóñíà âòîðà çàãóáà íà äåìîíñòðàòèâíèÿ òóðíèð Ultimate Tennis Showdown â àêàäåìèÿòà íà áèâøèÿ ìó òðåíüîð Ïàòðèê Ìóðàòîãëó â Áèî êðàé Íèöà. Áúëãàðñêàòà çâåçäà îòñòúïè ñ “âíåçàïíà ñìúðò" íà èñïàíñêèÿ âåòåðàí Ôåëèñèàíî Ëîïåñ è íà ïðàêòèêà íÿìà øàíñ çà ïîëóôèíàë. Â êðàÿ íà òàçè ñåäìèöà ìó ïðåäñòîè îùå åäèí ìà÷.

- Âèå áÿõòå åäèí îò çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ. Íàëîæè ñå äîðè äà âëåçåòå â áîëíèöà...

- Äà, ìíîãî å òåæêî, íàèñòèíà ìíîãî. Ñåãà íÿìàì íèùî îáùî ñ ôîðìàòà, îòïðåäè äà ñå çàðàçÿ. Òîçè âèðóñ íå ïèòà. Çàãóáèõ 3 êèëîãðàìà, áÿõ íàïðàâî â íîêàóò. Âñúùíîñò çàãóáèõ ìíîãî íåùà, íå ìîæåõ äà äèøàì, íÿìàõ âêóñ è îáîíÿíèå. Òðÿáâà äà âúçñòàíîâÿâàì ìíîãî. 20 äíè ó äîìà íàèñòèíà ìè äîéäîõà â ïîâå÷å. Äîðè è ïîëîæåíèåòî äà íå èçãëåæäà ñåðèîçíî, ïîðàæåíèÿòà ñà ñåðèîçíè. Â ïúðâèÿ ìîìåíò íèùî íå óñåùàø, íî ïîñëå ñòàâà òåæêî. Âåäíàãà ñëåä ïîëîæèòåëíèÿ ðåçóëòàò ñå ÷óâñòâàõ äîáðå, íî ïîñòåïåííî ñèëèòå ìå íàïóñêàõà è ìíîãî áúðçî ñå óìîðÿâàõ. Ðÿäêî èìàõ ïîäîáðåíèÿ. Êàêâî ïîâå÷å äà êàæà? Âúïðîñ íà òúðïåíèå, çàùîòî íÿìàø äðóã èçáîð, îñâåí äà ÷àêàø. Íèêàê íå å ëåñíî äà ãî ïðèåìåø. Õîðàòà òðÿáâà äà çíàÿò, ÷å ìîæå äà ñå ñëó÷è íà âñè÷êè è ÷å ùå òðÿáâà äà ñâèêíàò äà æèâåÿò ñ òîâà. Ñëåä ñàìî ñåäìèöà òðåíèðîâêè íå ñúì ãîòîâ äà èãðàÿ íà íàé-äîáðîòî ñè ðàâíèùå. 

- Ñåãà ñèãóðíî ùå ñòå ìíîãî ïî-âíèìàòåëåí?

- Òðÿáâà äà ñå ñúîáðàçÿâàø ñ ìíîãî íåùà. Îòíîâî ùå êàæà, ÷å íèùî íå çàâèñè îò òâîåòî ñúñòîÿíèå. Äîðè è íàé-äîáðàòà ôèçè÷åñêà ôîðìà íå âè ïàçè îò íèùî. Òðÿáâà äà ñå íîñè ìàñêà, äà ñè ìèåø ðúöåòå ïî-÷åñòî îò îáè÷àéíîòî, äà ñè ñìåíÿø îáëåêëîòî, êîãàòî ñå ïðèáåðåø ó äîìà. Òîâà ñà ìàëêè íåùà, êîèòî ìîãàò äà ïðîìåíÿò âñè÷êî. Àêî èçîáùî ìîæåõ äà ñè ïðåäñòàâÿ, ÷å ùå èçïàäíà â ïîäîáíî ïîëîæåíèå... Òîâà íåùî íå çàäàâà íèêàêâè âúïðîñè, ïðåäè äà äîéäå. Ñëåä 5-6 äíè çàïî÷íàõ äà ñå ÷óâñòâàì ïî-äîáðå. Íî íå òðÿáâà äà ñå çàáðàâÿ, ÷å âèðóñúò å íàîêîëî.

- Êàæåòå íåùî çà Adria Tour, âúïðåêè ÷å íå èñêàòå äà ãîâîðèòå ïî òàçè òåìà. (Ãðèãîð ñå çàðàçè íà òóðíèðèòå â Áåëãðàä è Çàäàð - á.ð.)

- Êàêâîòî ñå å ñëó÷èëî, ñå å ñëó÷èëî. Èìà âñÿêàêâè èíòåðïðåòàöèè. Òîâà å ìèíàëî íå ñàìî çà ìåí. Ïî ïðèíöèï. Õóáàâîòî å, ÷å îòíîâî ñúì íà òóðíèð.

- Àêî US Open ñå ñúñòîè, ùå å ïðè ìíîãî ñòðîãè ïðàâèëà çà èçîëàöèÿ. Íàÿñíî ëè ñòå ñ òîâà?

- Âå÷å èçêàðàõ COVID-19, íî ìîæå ïàê äà ãî ïèïíà. Êîé çíàå? Âúïðîñ íà ëè÷åí èçáîð å äàëè ùå ïúòóâàø. Ñèãóðåí ñúì, ÷å ùå áúäå íàïðàâåíî íàé-äîáðîòî, çà äà îñèãóðÿò áåçîïàñíîñòòà íà âñè÷êè. Òðÿáâà äà ïðåñìåòíåø ïëþñîâåòå è ìèíóñèòå. Êàòî ãëåäàì êàê ïîñòúïâàò â ÍÁÀ, èìàì óñåùàíåòî, ÷å òàì âúçìîæíîñòèòå ñà ïîâå÷å. Ñ ïî-ãîëÿì ðàéîí íà èçîëàöèÿ, â êîéòî èãðà÷èòå ìîãàò äà èçëèçàò íà ðàçõîäêà. À íèå ùå ðàçïîëàãàìå ñ åäèí õîòåë çà âñè÷êè çà ÷åòèðè ñåäìèöè è íÿêîè ñèãóðíî òðóäíî ñå ñâèêíàò. Ìàëêî ñà èãðà÷èòå, êîèòî ñà ñâèêíàëè äà ñà áåç öåëèÿ ñè åêèï è íà ïðàêòèêà ïî÷òè ñàìè. Íî ùå áúäå èíòåðåñíî.

- Ãîòîâ ñè ñòå äà çàìèíåòå çà Íþ Éîðê?

- Âñè÷êè âñå îùå ñè çàäàâàò ìíîãî âúïðîñè, à îòãîâîðèòå ñà ìàëêî. Êàòî çà êàðàíòèíàòà íàïðèìåð. Çà ìåí å âàæíî êàê ñå ÷óâñòâàì ôèçè÷åñêè. Îò ãëåäíà òî÷êà íà ïñèõèêàòà íå ìè å ïðîáëåì äà ãî íàïðàâÿ. Íî ìè èçãëåæäà ìíîãî àìáèöèîçíî äà êà÷à 3 êèëîãðàìà çà 3 ñåäìèöè, çà äà èãðàÿ â Ñèíñèíàòè è â òðè îò ïåò ñåòà íà US Open. Èìà äíè, â êîèòî ñå ÷óâñòâàì äîáðå è ìîãà äà òðåíèðàì ïî-äúëãî. Íî â äðóãè ìîìåíòè ñå ÷óâñòâàì èçïðàçíåí. Òîâà ñà åëåìåíòè îò åäèí ïðîöåñ.

- Êàêâî ìèñëèòå çà Ultimate Tennis Showdown?

- Èìà ïðèÿòíè åìîöèè è òîâà å äîáðå. Ïðîñòî äðóã íà÷èí äà èãðàåø òåíèñ. Ñúñ ñèãóðíîñò å äîáðå îòíîâî äà ñúì íà òóðíèð. Äîðè è ïî âðåìå íà êàðàíòèíàòà òðÿáâà äà íàìèðàø ïðè÷èíè äà ñå äâèæèø. À çà íàñ íàé-äîáðå å äà èìà ìà÷îâå. Â òîçè òóðíèð èìà èíòåðåñíè íåùà. Çàùî äà íå ïîìèñëèì íÿêîè íåùà äà áúäàò ïðèëîæåíè è â îôèöèàëíàòà âåðèãà - êàòî ïðàâèëîòî äà íå çàãðÿâàø, à äà çàïî÷âàø ìà÷à âåäíàãà ñëåä èçëèçàíåòî ñè íà êîðòà? Íî íå ñúì ñèãóðåí, ÷å ïàóçàòà îò 15 ñåêóíäè ìåæäó òî÷êèòå ùå ïîëó÷è ãîëÿìà ïîäêðåïà ñðåä èãðà÷èòå. Ñ Ïàòðèê (Ìóðàòîãëó) ñè ãîâîðèõìå ìíîãî çà íàìåñàòà íà òðåíüîðèòå ïî âðåìå íà ìà÷îâåòå. Òîé ÿ ïîäêðåïÿ, à àç - íå. Íå îáè÷àì ãîëåìèòå ïðîìåíè. Íàé-òðóäíîòî â òåíèñà å äà íàìåðèø íà÷èí äà ñïå÷åëèø ìà÷à. Ìíîãî ñà òåíèñèñòèòå, êîèòî óìåÿò äîáðå äà óäðÿò òîïêàòà. Íî íàé-âàæíîòî â òåíèñà å ïñèõèêàòà.



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