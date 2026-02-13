Забавяне при доставката на пратки в Италия заради Зимните олимпийски игри
Пощенският оператор в Италия уведомява, че по време на Зимните олимпийски и параолимпийски игри Милано Кортина се очакват забавяния в обработката и доставката на пратките.
