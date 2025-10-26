Къде са границите на вярата, за кого е предназначена и за кого - не? Тази седмица излезе информация, че архимандрит Никанор има забрана да проповядва. Защо е наказан дългогодишният игумен на Църногорския манастир "Св. св. Козма и Дамян"?"Първоначално ми забраниха един месец да отслужвам Света литургия, но после излезе друг документ за две седмици. Официалната причина е във връзка с ревизия, която се точи вече девет месеца. Искат да предоставя документи, които не съществуват. Не сме водили дребни сметки", посочи отецът. По думите му манастирът е дом на хора, а не предприятие."Краде се с фактури, а не без. Ако човек иска да злоупотреби, ще го направи. Наказанието намирам за неправилно", казва още пред NOVA архимандрит Никанор. Той не скри, че е подал молба да напусне епархията, тъй като не можел да работи с нейното ръководство."Още от началото на конфликта в Украйна аз и патриархът станахме лицата на двете течения в Българската православна църква. Той си повтаряше руските опорки и оправдава войната, а аз съм се изказвал много пъти в опозиция на това. Разграничавал съм се от него като личност още като беше митрополит", добавя свещеникът.