Поредно населено място в Хасковска област остава без вода за пиене заради завишени нива на уран. От петък ограничението важи не само в Хасково, но и в Харманли. Проблемът е дългогодишен и съвпада с едни от най-големите загуби на вода в региона вследствие на силно амортизирана мрежа. Междувременно длъжниците към местното ВиК дължат над 2 милиона лева, а в квартали и села багери вече работят по прекъсване на водоподаването към неплатилите.В хасковския квартал "Република“ ВиК екипите често влизат с тежка техника заради натрупани над три месеца задължения. Според дружеството именно разхищението на вода води до големи сметки. "Когато са натрупани над три месеца задължения, прекъсваме. Дълговете са големи, защото се разхищава много вода“, обясни пред NOVA ръководителят на отдел "Продажби“ във ВиК – Хасково Пламена Илиева.При всяко посещение на екипите избухват спорове с живеещите в района. Хората обясняват, че няма работа, доходите са ниски, а възрастни и болни трудно покриват задълженията си.Сред длъжниците е Мюнюбе, която е натрупала сметка от 3000 лв. за няколко години. Тя твърди, че проблемът е във водомера и че няма как да плати необходимата минимална вноска от 1000 лв. "Плащам по 100 лева, но сметката пак се трупа. Болна съм, диабетичка съм… 1000 лева откъде?“, попита жената.Присъствието на техниката обаче веднага увеличава приходите на ВиК от неплатени сметки. За няколко дни са събрани над 100 лева от общо дължимите над 2 милиона. "За три часа събрахме над 10 хиляди лева, отделно има плащания на каса“, уточни Илиева.Докато дружеството събира дългове, водоснабдяването в региона остава ограничено. В Хасково, Харманли и редица села водата е забранена за пиене заради повишено съдържание на уран. Търсят се варианти за повече чиста вода – в кладенците край Марица се разширява вододайната зона."Чрез минен способ се прокарват хоризонтални дренажни лъчи, които увеличават водовземната част на съоръжението. Кладенец с диаметър 3 метра може да обхване вече 15–16 метра“, обясни Красимир Деведжиев от фирмата изпълнител.От ВиК се надяват така да се увеличи притокът на вода към Хасково, където обаче 80% от добитата вода се губи в почвата. "Заради изключително амортизирана мрежа около 80% от водата, която добиваме, се губи“, каза Диана Иванова от ВиК – Хасково.За намаляване на загубите започва изграждането на нови над 50 километра водопроводни тръби – половината от ВиК, другата част от Община Хасково."Надяваме се да спестим вода от аварии. Хасково е първи по откриване на подземни ВиК аварии заради огромния им брой. Целта е да запазим наличната вода и да не стигаме до водни кризи през лятото“, каза кметът на Хасково Станислав Дечев.