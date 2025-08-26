Сподели close
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) въвежда забрана за любителски риболов в няколко реки във връзка с писмо от Басейнова дирекция "Дунавски район“. Забраната се въвежда в следните реки поради маловодие в срок до 30 септември:

- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Стара река – от извора до сливането й с река Златаришка.

- Забранява се извършването на любителски риболов в река Ерма в речен участък от гр. Трън до ГКПП "Стрезимировци“.

- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Триградска с притоците ú – от моста на механичен цех до бетоновия мост над пещера "Дяволското гърло“.

- Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци на:

- река Буйновска – от горния мост в местността "Попини лъки“ до мост за екопътека "Дяволска пътека“;

- река Мугленска (Тенес дере) с притоците и – от изворите до вливането ú в река Триградска под с. Гьоврен

- река Бяла река от с.Куртово до вливането ú в река Стряма;

- река Мечка от яз. Мечка до вливането ú в река Марица;

- река Стряма от с. Ръжево Конаре до вливането ú в р. Марица;

- река Чепеларска /Чая/ от ВЕЦ Асеница 1до вливането ú в р. Марица;

- река Котлешница, община Котел;

- река Твърдишка, река Козаревска и река Чумерненска, община Твърдица;

- река Габровница с притоците ù – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на Държавно ловно стопанство "Мазалат" при с. Скобелево.

Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци, както следва:

- р. Манастирка и р. Голема река – от устията им до вливането им в река Лом при махала Фалковец;

- р. Стакевска – от с.Стакевци, община Белоградчик до вливането ú в река Лом, при махала Фалковец.