Забраняват любителският риболов по тези места до края на септември
- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Стара река – от извора до сливането й с река Златаришка.
- Забранява се извършването на любителски риболов в река Ерма в речен участък от гр. Трън до ГКПП "Стрезимировци“.
- Забранява се извършването на любителски риболов в участъка на р. Триградска с притоците ú – от моста на механичен цех до бетоновия мост над пещера "Дяволското гърло“.
- Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци на:
- река Буйновска – от горния мост в местността "Попини лъки“ до мост за екопътека "Дяволска пътека“;
- река Мугленска (Тенес дере) с притоците и – от изворите до вливането ú в река Триградска под с. Гьоврен
- река Бяла река от с.Куртово до вливането ú в река Стряма;
- река Мечка от яз. Мечка до вливането ú в река Марица;
- река Стряма от с. Ръжево Конаре до вливането ú в р. Марица;
- река Чепеларска /Чая/ от ВЕЦ Асеница 1до вливането ú в р. Марица;
- река Котлешница, община Котел;
- река Твърдишка, река Козаревска и река Чумерненска, община Твърдица;
- река Габровница с притоците ù – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на Държавно ловно стопанство "Мазалат" при с. Скобелево.
Забранява се извършването на любителски риболов в речните участъци, както следва:
- р. Манастирка и р. Голема река – от устията им до вливането им в река Лом при махала Фалковец;
- р. Стакевска – от с.Стакевци, община Белоградчик до вливането ú в река Лом, при махала Фалковец.
