Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" преди Вакарел в посока София, съобщават шофьори в групата "Магистрала Тракия" във Facebook.По информация на очевидци колоната от автомобили е заради катастрофа на 26-ия км към столицата.Към момента няма допълнителни подробности за инцидента.Шофьорите да се движат с повишено внимание!