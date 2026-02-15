Задръстване на АМ "Тракия" преди Вакарел в посока София
По информация на очевидци колоната от автомобили е заради катастрофа на 26-ия км към столицата.
Към момента няма допълнителни подробности за инцидента.
Шофьорите да се движат с повишено внимание!
