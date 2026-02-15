Сподели close
Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" преди Вакарел в посока София, съобщават шофьори в групата "Магистрала Тракия" във Facebook. 

По информация на очевидци колоната от автомобили е заради катастрофа на 26-ия км към столицата. 

Към момента няма допълнителни подробности за инцидента. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание!