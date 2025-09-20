Сподели close
Заради поредицата от три почивни дни и хубавото време, трафикът в цялата страна е натоварен. Полицията е засилила обаче контрола по пътищата. 

Още рано тази сутрин са се образували тапи - например на слизане от АМ "Струма" преди Симитли. Интензивен е трафикът и в Кресна. 

Голямото напускане на столицата обаче започна още вчера следобед и продължи до късно вечерта.