Отново брутални задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки. Очевидци споделят, че едната тапа е започнала още от мотела на Ихтиман, а в обратната посока е преди разклона за Вакарел.Пътят Нови хан- Вакарел също е блокиран.Шофирайте внимателно!