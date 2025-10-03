Сподели close
Отново брутални задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки. Очевидци споделят, че едната тапа е започнала още от мотела на Ихтиман, а в обратната посока е преди разклона за Вакарел. 

Пътят Нови хан- Вакарел също е блокиран. 

Шофирайте внимателно!