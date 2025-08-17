Сподели close
Задръстванията по АМ "Тракия" не спират. От Чирпан в посока София има плътна, километрична колона в двете ленти. Това съобщават пътуващи в социалните мрежи.

"Няма възможност за изпреварване. Максимум 90 км/ч е скоростта", обясняват те.

Причината за задръстването не е известна към момента. 

Шофирайте внимателно!