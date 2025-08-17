ЗАРЕЖДАНЕ...
Задръстванията по АМ "Тракия" не спират
"Няма възможност за изпреварване. Максимум 90 км/ч е скоростта", обясняват те.
Причината за задръстването не е известна към момента.
Шофирайте внимателно!
/
