Километрично задръстване по АМ "Тракия" край Оризово, област Стара Загора. 

Пътуващи сигнализират, че се е образувала голяма тапа, причината за това е все още не известна. 

"Голямото пътуване" заради трите почивни дни покараи празничния 22 септември образува редица задръствания през днешния ден, които продължават и до късните часове.