Очевидци съобщават за големи задръствания в посока България на ГКПП "Маказа".

"Фокус" припомня, че утре също е почивен ден, което вероятно също ще засили трафика при прибирането към страната. 

Шофирайте внимателно!