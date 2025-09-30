Сподели close
Български гражданин на 34 години е бил задържан вчера с нелегални мигранти в багажника на автомобила си, съобщава местният информационен сайт voria.gr.

Полицията забелязала автомобила на магистралата 'Егнатия'' и му дала знак да спре. В опит да избегне проверката българският гражданин ускорил, но въпреки това властите успяват да спрат колата Водачът излязъл от автомобила и се опитал да избяга пеша, но бил настигнат от гръцките власти. 

При проверката в автомобила  били открити трима нелегални мигранти,двама от които са били скрити в багажника. Според данните на разследването те са заплатили по  16 000 евро всеки.

Срещу българина са повдигнати обвинения за незаконен превоз - насърчаване на мигранти в страната, неподчинение, опасно шофиране и насилие срещу служители на реда.