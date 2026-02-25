11,180 кг кокаин и 5 199,07 грама златни отливки на обща стойност 1 431 906,6 евро откриха митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. За това съобщи Агенция "Митници".На 22.02.2026 г., около 10 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.Митнически служител извършва и личен преглед на шофьора. В джобовете на якето му са установени 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза отливките са от злато с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.В резултат на проведените следствени действия, съвместно с ГДБОП, са установени и задържани още две лица, съпричастни към случая.Работата по случая продължава.