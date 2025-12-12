Задържаха полицейски шеф
©
При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността. Акцията е проведена от ГДБОП и "Вътрешна сигурност“.
Още по темата
/
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
04.12
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Още от категорията
/
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
04.12
Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, прокуратурата иска задържането им под стража
29.11
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
27.11
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.