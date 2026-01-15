Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков в Пампорово
Задържането е извършено от екип на "Пътна полиция", който е спрял за проверка джип "Киа Спортидж". Полицаите спрели превозното средство, защото се движило в нарушение на пътните правила. Установено е, че джипът е управляван от 19-годишен младеж, който е гражданин на страна от Близкия изток.
На седалката до шофьора пътувал Божидар Бобоков, за когото е установено, че е собственик на джипа. При последвалото претърсване на превозното средство в него е открит голям пакет със суха тревна маса. По първоначална информация става въпрос за поне 100 грама марихуана. Божидар Бобоков не могъл да даде обяснение за откритите наркотици, тъй като бил в неадекватно състояние.
Божидар Бобоков стана публично известен на 1 декември, когато отново бе арестуван от полицията. Тогава бе обвинен за участие в безредиците в центъра на столицата и сблъсъците на улични хулигани с органите на реда, охраняващи протестните шествия на ПП-ДБ в центъра.
Тогава бащата му Атанас Бобоков обясни, че синът му е невинен и жертва на произвол. По-късно прокуратурата наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка" на 19-годишния младеж.
