ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха украински тираджия трафикант на сирийци
©
При извършена физическа проверка на превозното средство с газоанализатор са отчетени завишени стойности. В хода на инспекцията са установени пет лица без документи за самоличност, които по техни данни са граждани на Сирия и притежават турски карти за временна закрила.
Водачът на товарния автомобил и укритите лица са задържани със заповеди за полицейско задържане.
Работата по случая продължава.
Още по темата
/
Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
13.08
Чужденец, трафикант на нелегални мигранти, се блъсна в патрулка в Ямбол! Колата крадена, в нея и деца
05.08
Златанов: Освен да спираме и да задържаме мигрантите - първото, което правим, е да спасяваме и техните животи в топлите дни
04.07
Еврокомисарят по вътрешните работи към Борисов: Вие свършихте страхотна работа, защитавайки външната си граница от мигранти
29.04
Предадоха на съд петима граждани за случая с 18-те афганистанци, които бяха намерени мъртви в камион край Локорско
01.04
Още от категорията
/
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
15:56
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителния акт срещу 16-годишен шофьор, заради когото загинаха две деца
11:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.