ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха жена за подаден фалшив сигнал за бомба, целящ умишлено да забави полет от София
© Булфото (архив)
Взривно устройство не е открито. При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат й съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.
Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
15:55
Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват новите тенденции и изследванията на учените
02.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.