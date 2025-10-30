Сподели close
Разглеждам снимките на президента Тръмп с Председателя Си Дзинпин и с любопитство очаквам дали от ПП-ДБ ще му поискат оставката. Това написа във Фейсбук профила си вицепремиерът и председател на БСП  Атанас Зафиров

"Качвам и една моя непубликувана, за да ги улесня, ако пак настояват за моята!", добавя той. 

"Фокус" припомня, че именно визитата на Зафиров на парада в Пекин да бъде поискана неговата оставка като вицепремиер. Тогава Зафиров обясни, че поканата, на която е откликнал е била чисто партийна.